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В России запустят свою цифровую криптовалюту

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В РФ создан проект «Цифровой крипторубль», который предполагает запуск российской криптовалюты. Проект будет представлен в рамках образовательного интенсива «Архипелаг 2021». Пресс-релиз «Цифрового крипторубля» в четверг, 27 мая, оказался в распоряжении «Известий».

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Как отмечают авторы проекта, цифровой крипторубль — это, по сути, отсканированное изображение денег, которое должно быть законодательно приравнено к настоящим рублям. Крипторубль предназначен для создания научных и инновационных предприятий в России.

«Для начала предприниматель подает заявку на запуск завода или лаборатории, ему выделяют из бюджета средства, которые нельзя будет потратить на что-то нецелевое. Таким образом, завод точно откроется и будет насыщать рынок российскими товарами», — подчеркнули разработчики проекта.

Вывести крипторубли за границу также невозможно.

«Чем-то это похоже на биткоин — все в интернете. Но это конкретный инвестиционный инструмент в помощь отечественным банкам, которые не могут выдать кредиты на бизнес всем желающим, и предпринимателям», — рассказал руководитель проекта, участник региональной экспертной группы Агентства стратегических инициатив в Самарской области Игорь Комаров.

Выпуск виртуальных крипторублей будет контролироваться государством.

«Цифровой крипторубль станет основой госбюджета в дополнение к рублям, это будет базовая поддержка. Порядок работы, включение регионов в проект будет согласовываться с администрацией президента», — добавил Комаров.

18 мая эксперты спрогнозировали, что цена биткоина может либо упасть до $30–38 тыс., либо вырасти до $100 тыс., однако негативный сценарий преобладает.

Ранее 13 мая основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск написал у себя в Twitter, что Tesla приостанавливает прием криптовалюты биткоин как средства оплаты из-за неэкологичного способа ее получения.

На фоне заявления предпринимателя стоимость биткоина на криптобирже Binance падала на 17%, до 11-недельного минимума — $46 тыс. Рыночная капитализация биткоина опустилась ниже $1 трлн.

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