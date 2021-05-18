Аналитики спрогнозировали падение биткоина до $30 тыс.

Цена биткоина может либо упасть до $30–38 тыс., либо вырасти до $100 тыс., однако негативный сценарий преобладает. Такое мнение высказали эксперты, отметив, что курс будет зависеть от новостного фона.

Ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис считает, что одна из главных причин падения цены биткоина на 22% за неделю, до $44,8 тыс. — заявления американского бизнесмена Илона Маска, который сообщил о прекращении продажи Tesla за биткоины.

Другая причина снижения курса — критика криптовалют со стороны главы SEC Гэри Генслера, который обратил внимание на защиту прав потребителей при обсуждении биткоина в рамках слушаний в конгрессе, считает руководитель инвестиционного департамента ICBF Аарон Хомский.

Еще одной причиной падения стоимости биткоина стала проверка властями США биржи Binance, уверен руководитель отдела анализа данных криптоброкера CEX.IO Broker Юрий Мазур.

Аналитик ГК «Финам» Леонид Делицын считает, что восстановление экономики работает против криптовалют. Он отметил, что курсы токенов будут зависеть от перспектив применения таких валют в обычной жизни.

Эксперт Юрий Мазур, напротив, считает, что заявления Маска приведут к уменьшению зависимости токенов от информационной повестки, что в конечном итоге укрепит позиции цифровых валют.

Хомский считает, что снижение курса биткоина ниже психологического уровня в $50 тыс. сейчас не гарантирует еще более глубокого падения. Падение же к значению в $30 тыс. можно будет трактовать как переход к медвежьему тренду. Хомский ожидает цены главной криптовалюты в диапазоне $38–65 тыс.

Мазур также считает, что цена биткоина может упасть до $35 тыс. При базовом же сценарии он ожидает роста курса криптовалюты до $70–75 тыс. за тот же период. Однако негативный расклад сейчас более вероятен, подчеркнул эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«На ребре монеты: аналитики спрогнозировали падение биткоина до $30 тысяч».