Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Дневной дозор: разведка Росгвардии тренируется в Крыму

В Сакском районе прошли учения отряда «Русь»
0
Слайдами
Списком
На весь экран
море
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В Сакском районе Крыма, у села Фрунзе, прошли учения разведывательного отряда «Русь» Росгвардии. Как разведчики решали боевые задачи — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
вертолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
35-й отдельный разведывательный отряд «Русь» был сформирован в Крыму 18 июля 2014 года приказом министра внутренних дел России
На весь экран
вид
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Назван отряд в честь легендарного подразделения особого назначения внутренних войск МВД, расформированного в 2008 году
На весь экран
вертолет
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Четверть нового отряда составили крымчане, остальные военнослужащие прибыли из разных округов российских внутренних войск, которые ныне переименованы в Росгвардию
На весь экран
прыжок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Сотрудники отряда тренировались в выполнении одного из сложнейших заданий — погружения под воду после прыжка с вертолета
На весь экран
прыжок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В 2018 году военнослужащие участвовали в подготовке к открытию Крымского моста — они проводили поисковые мероприятия на самом переходе и на прилегающей территории
На весь экран
команда
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Во время чемпионата мира по футболу бойцы «Руси» обеспечивали силовую поддержку вокруг стадионов
На весь экран
прыжок
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Также с 2018 года и по настоящее время разведчики выполняют разнообразные профессиональные задачи в Ингушетии
На весь экран
водолаз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Сейчас «Русь» обеспечивает силовую поддержку всех оперативных мероприятий на территории Крыма: в населенных пунктах, в водной акватории, на равнине и в горах
На весь экран
патроны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Бойцы отряда — настоящие универсалы и готовы выполнить поставленные задачи на суше, в воздухе и под водой
На весь экран
подготовка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Для погружения бойцы используют современное снаряжение аквалангистов
На весь экран
водолаз
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Боевые пловцы Росгвардии могут нейтрализовать противника, подобравшись к нему под водой
На весь экран
лодка
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
К любой надводной цели они подходят незаметно — специальные дыхательные аппараты не оставляют следа из пузырьков воздуха
На весь экран
водолазы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Они могут работать на глубине до 60 м при нулевой видимости, а их автоматы стреляют под водой
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021