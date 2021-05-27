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Долговая нагрузка россиян выросла до 11,9%

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Долговая нагрузка россиян (ПДН, отношение суммы платежей по кредиту к доходам заемщика) на 1 апреля 2021 года достигла 11,9% располагаемых доходов населения. В начале года этот показатель равнялся 11,7%. Это следует из обзора финансовой стабильности Банка России, опубликованного на сайте регулятора в четверг, 27 мая.

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«В условиях пандемии рост задолженности физических лиц по кредитам не сопровождался соответствующим ростом доходов населения, что привело к увеличению коэффициента обслуживания долга до 11,9% на 1 апреля 2021 года», — указывается в обзоре.

Отмечается, что за год кризиса и пандемии коронавируса уровень долговой нагрузки граждан вырос на 1 процентный пункт (п.п.), причем «основной вклад в увеличение долговой нагрузки внесли необеспеченные потребительские кредиты». В январе–марте этого года рост задолженности по необеспеченным потребкредитам составил более 15% в годовом выражении.

В IV квартале 2020 — I квартале 2021 года банки в России смягчали требования к платежеспособности заемщиков по необеспеченным потребительским кредитам после их ужесточения в начале пандемии и сохраняли требования к долговой нагрузке ипотечных заемщиков.

В этих условиях доля выдачи потребительских кредитов гражданам с показателем долговой нагрузки выше 80% выросла с 26,8 до 34,4% за III квартал 2020 — I квартал 2021 года, что «обусловлено действиями нескольких банков». Если исключить их, доля кредитов с ПДН более 80% соответствует значениям, которые были до пандемии.

Регулятор указывает, что потребители, которые тратят на платежи по кредитам и займам более 80% своего месячного дохода, являются наиболее уязвимыми.

Ранее, 24 апреля, в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что в апреле текущего года средний размер выданного россиянам потребкредита составил 317,7 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с мартом на 16,1%, а с апрелем 2020 года — на 37,6%.

В целом с начала года средний размер потребкредита вырос почти на 100 тыс. рублей — в январе он составлял 225,1 тыс. рублей.

Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко заявил «Известиям», что растет доля заемщиков с высоким кредитным рейтингом, которые могут позволить себе «более широкое тело кредита». Кроме того, граждане понимают, что ставки снижаться не будут, и это стимулирует их брать кредиты по максимуму именно сейчас, не ожидая более благоприятного времени.

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