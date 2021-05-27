Выставка «Страна мечтателей — страна героев» открылась в Москве

В Москве в Государственном центральном музее современной истории России 27 мая открылась выставка «Страна мечтателей — страна героев». Она посвящена 30-летию с момента распада Советского Союза и 100-летию со дня его образования.

Как объяснила генеральный директор музея Ирина Великанова, название выставки возникло из «Марша энтузиастов» — популярной песни начала советского периода. По ее словам, посетители смогут порассуждать о роли СССР в прошлом и жизни современной России.

«Действительно, это были мечтатели, герои, люди, которые жили в СССР... На стыке этих двух дат мы и решили порассуждать и предложить всем посетителям, всем, кто увидит выставку в интерактивном режиме, в соцсетях порассуждать о феномене СССР. Почему страны давно нет, а свет ее звезды нас как-то греет?» — добавила Великанова.

Выставка охватывает период с 1922 года по 1980-е. На выставке представлено более тысячи уникальных экспонатов, а также материалы о выдающихся достижениях советских физиков и полярников, авиаконструкторов и летчиков, врачей и спортсменов.

Посещение выставки и связанных с ней мероприятий бесплатно для всех категорий граждан.

Ранее, 20 мая, в Москве на Винзаводе открылась выставка «Москва — Рим. 2020 Отражение». Она покажет работы победителей и участников одноименного конкурса. Уточняется, что экспозиция, насчитывающая 423 работы, продлится до 13 июня, затем работы будут представлены в Екатеринбурге, а после этого — в Риме.

Участниками конкурса стали 35 московских и 18 римских художественных школ и лицеев. Победу завоевали три школы российской столицы и три лицея итальянской.