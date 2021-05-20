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В российской столице открылась выставка «Москва–Рим. 2020 Отражение»

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В Москве на Винзаводе открылась выставка «Москва–Рим. 2020 Отражение», она покажет работы победителей и участников одноименного конкурса. Об этом в четверг, 20 мая, сообщили на официальном сайте центра искусства.

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Уточняется, что экспозиция, насчитывающая 423 работы, продлится до 13 июня, затем работы будут представлены в Екатеринбурге, а после этого — в Риме.

Участниками конкурса стали 35 московских и 18 римских художественных школ и лицеев. Победу завоевали три школы российской столицы и три лицея итальянской.

«Мы задумались о проведении конкурса в дни, когда Италия первой в мире замерла, столкнувшись с растущей угрозой распространения неизвестного вируса. Вскоре после этого весь мир был вынужден остановиться. Нам это показалось вызовом, мы жили в приостановленном, нереальном времени в ожидании событий, но мы чувствовали важность этого проекта, который позволил бы молодым людям «путешествовать» за пределы их комнат», — отметила координатор проекта в Италии Элизабетта Сальваторелли.

Художники воплотили в своих работах жизнь в период пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней ограничений по всему миру. По словам одного из авторов конкурса Карен Терраччано, темой становились также отношения между людьми и странами.

«Цель конкурса — популяризация современного изобразительного искусства, поиск и помощь в продвижении талантливых художников, в перспективах их дальнейшего профессионального роста», — добавила она.

Работы участников оценивали директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, директор российского павильона на Венецианской биеннале Тереза Мавика, директор Российского центра науки и культуры в Риме Дария Пушкова, директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рицци и технический координатор министерства образования Италии Фламиния Джорда.

Победители получат сертификаты на покупку товаров для художников группы FILA.

16 апреля в Москве состоялась церемония открытия выставки «Таблица и палитра. Художественные образы химических элементов» владимирских художников, посвященной науке и искусству. Участие в мероприятии принял глава Курчатовского института Михаил Ковальчук.

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