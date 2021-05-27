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В России рынок подержанных электромобилей вырос в 2,5 раза

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В России в апреле 2021 года было продано 740 электромобилей с пробегом, что на 147% больше, чем в апреле 2020 года. Об этом 27 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

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Больше всего в апреле было куплено электромобилей Nissan Leaf — 628 единиц. Кроме этого, россияне приобрели 53 электрокара марки Tesla (в их числе Model S, Model 3, Model X), 21 экземпляр Chevrolet (представленный одной моделью — Bolt), 17 Mitsubishi (I-MiEV), восемь BMW (i3), пять Jaguar (I-Pace), три Lada (El Lada), два Audi (e-Tron), два Porsche (Taycan) и один Hyundai (Ioniq).

Больше всего электромобилей с пробегом в апреле купили жители Иркутской области (74 шт.), Приморского (62 шт.) и Хабаровского (52 шт.) краев. Москва в этом рейтинге лишь на четвертом месте, Санкт-Петербург — на девятом.

20 мая член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев заявил, что распространению электромобилей в России главным образом мешает их дороговизна.

При этом, по словам депутата, если бы электрокары стоили дешевле, россияне активно покупали бы их, даже несмотря на отсутствие инфраструктуры, в первую очередь заправок. Он подчеркнул, что находчивые граждане стали бы заряжать свои электромобили прямо во дворе, протянув удлинитель из окна квартиры.

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