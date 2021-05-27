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Число краж с банковских счетов россиян выросло на четверть

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Более чем на четверть за четыре месяца в 2021 году выросло количество хищений денег с банковских счетов у жителей России. Данная статистика была приведена в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Данные об этом приводятся на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.

Лезть на обзвон: телефонные мошенники крадут до 5 млрд рублей в месяц
Самой распространенная схема — перевод денег на «безопасный» счет

По данным на 27 мая, больше всего хищений со счетов граждан зафиксировано в Карелии, Амурской области и Удмуртии.

«Все большее распространение получают кражи с банковского счета. Относительно предшествующего года их массив увеличился более чем на четверть (до 57,8 тыс.)», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что в стране растет количество зарегистрированных преступлений на территории 46 регионах. Самый серьезный рост отмечается в Санкт-Петербурге, Чечне и Туве.

19 мая стало известно, что мошенники в минувшем году украли у одного клиента банка в России рекордные 400 млн рублей. Жертвой злоумышленников стала 54-летняя женщина.

Уточнялось, что ее обманули по схеме, когда жертва сама снимает денежные средства со счета и переводит их мошенникам в другой банк. Так, они позвонили ей от лица сотрудников службы безопасности банка и заявили, что «будут спасать деньги».

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