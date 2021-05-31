Полет штамма: первый коронавирус для изучения прибыл в РФ из Австралии

Российские ученые получили штамм коронавируса 13 февраля 2020 года, выяснили «Известия» . Первой страной, поделившейся образцом SARS-CoV-2, стала Австралия, рассказали «Известиям» в центре «Вектор». Вторым государством, направившим в Россию штамм коронавируса, стал Таиланд. Эти образцы доставляли самолетами с соблюдением всех правил перевозки инфекционных агентов, уточнили в «Векторе». Организация и институты, предоставившие вирус, входят в сеть референс-лабораторий ВОЗ по COVID-19.

Наш первый штамм

Россия получила первый штамм коронавируса 13 февраля 2020 года. Тогда в мире насчитывалось порядка 60 тыс. зараженных. В России же до 1 марта официально не было зафиксировано случаев инфицирования, кроме двух завозных случаев из Китая.

Уже тогда центр «Вектор», который вошел в сеть референс-лабораторий ВОЗ по COVID-19, оперативно ввез в Россию эталонные, охарактеризованные штаммы нового коронавируса SARS-CoV-2.

Полет штамма Выявление РНК коронавируса 2019-nCoV Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Ввоз в Российскую Федерацию первого штамма вируса SARS-CoV-2 был осуществлен из Викторианской референс-лаборатории инфекционных заболеваний, функционирующей на базе Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти (Мельбурн, Австралия) . Собственником данного материала является Мельбурн Хелс (The Royal Melbourne Hospital), — рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов. — Второй штамм пришел из Таиланда . Доставка из Национального института здоровья управления медицинских наук министерства здравоохранения Таиланда состоялась 6 марта 2020 года. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность нашим коллегам из Австралии и Таиланда за то, что они откликнулись на наши запросы и оперативно предоставили данные штаммы.

И австралийское, и таиландское учреждения — члены сети референс-лабораторий ВОЗ по COVID-19. Всего в список входят 23 лаборатории.

Опасная посылка

По словам Рината Максютова, для ввоза штаммов оформляется стандартный пакет разрешительных документов в соответствии с требованиями экспортного контроля и таможенного законодательства России. В него входят в том числе соглашения с учреждениями-отправителями (или собственниками) о передаче материала и лицензии ФСТЭК России.

Штаммы коронавируса относятся к инфекционным веществам категории А и имеют код UN2814 по классификации ООН. Такие грузы доставляют по воздуху в безопасной для окружающей среды и людей сертифицированной тройной упаковке в соответствии с международными требованиями (упаковочная инструкция PI620), рассказали «Известиям» в «Векторе».

Полет штамма Снимки вируса COVID-19 через микроскоп в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Фото: ТАСС/Роспотребнадзор

Первичный контейнер представляет собой герметичный сосуд, такой как криогенная пробирка с винтовой крышкой. В инструкции сказано, что все крышки должны быть закреплены дополнительно, а использовать пробирки с откидной крышкой запрещено. Упаковывать штаммы в стеклянные пробирки не рекомендуется. Вторичный контейнер также должен быть герметичным. Обычно там располагают сухой лед. Третий контейнер — обычно просто картонная коробка. На ней должен располагаться знак опасности, предупреждающий о присутствии сухого льда.

По словам Рината Максютова, из Австралии и Таиланда прибыло по две пробирки штамма коронавируса SARS-CoV-2 . Это стандартное количество.

Изучение свойств

Ученым необходимо работать с «живым» вирусом, чтобы найти перспективные лекарства, исследовать устойчивость патогена к способам дезинфекции и изучить, может ли он сохранять жизнеспособность на различных поверхностях , пояснил Ринат Максютов. Также он нужен для поиска подходящих животных моделей при изучении аспектов развития заболевания.

— Без «живого» вируса невозможно разработать эффективную вакцину , нельзя определить способность антител нейтрализовать вирус. Вирусологические исследования необходимы для получения ответов и на многие другие важнейшие вопросы, — отметил Ринат Максютов.

Центр «Вектор» прежде всего задействовал полученные штаммы вируса в исследованиях по поиску подходящих животных моделей и перспективных противовирусных препаратов.

Полет штамма Сотрудник в лаборатории предприятия государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи «Известиям» рассказали, что первый штамм коронавируса сотрудники института выделили от первого зараженного в России , который прибыл из Рима. Это было 1 марта 2020 года.

— Нам удалось получить мазок от этого первого заболевшего и выделить из него вирус, — сообщил заместитель директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Ховаев. — До этого наш институт обратился к нескольким организациям в Китае, Германии и Италии, но на наши просьбы никто не откликнулся.

В Центре им. М.П. Чумакова специалистам также пришлось самостоятельно получать вирус из мазков российских пациентов.

— В феврале 2020 года мы просто наблюдали за тем, как проходит пандемия, и думали, насколько актуально нам будет включиться в разработку вакцин, — вспомнила ведущий научный сотрудник Центра им. М.П. Чумакова Любовь Козловская. — В это время мы готовили свой ПЦР-тест, чтобы проверять мазки и клинический материал. А когда уже стало понятно, что SARS-CoV-2 будет большой проблемой, то мы решили самостоятельно выделить вирус из мазков пациентов Коммунарки, которая на тот момент уже была открыта.

Полет штамма Медицинские работники Коммунарки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чтобы сделать ПЦР-тест, «живой» вирус необязателен, отметила Любовь Козловская. Можно пользоваться просто генетическими последовательностями, которые к тому моменту уже появились в Генбанке и базе GISAID. Чтобы определить, работает ли ПЦР-тест, уже может быть задействован живой вирус, но искусственно созданная конструкция для этого тоже подойдет, пояснила она. В дальнейшем Любовь Козловская смогла выделить штамм вируса из мазков заболевших, поэтому необходимость в его доставке откуда-либо отпала. На основе этого штамма теперь создана вакцина «КовиВак».