 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков
/

Полет штамма: первый коронавирус для изучения прибыл в РФ из Австралии

Центр «Вектор» получил вариант патогена в феврале 2020 года, когда случаев инфицирования в стране еще не зафиксировали
Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
Главный слайд
Начало статьи
Полет штамма: первый коронавирус для изучения прибыл в РФ из Австралии
2021-05-27 15:47:24">
2021-05-27 15:47:24
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые получили штамм коронавируса 13 февраля 2020 года, выяснили «Известия». Первой страной, поделившейся образцом SARS-CoV-2, стала Австралия, рассказали «Известиям» в центре «Вектор». Вторым государством, направившим в Россию штамм коронавируса, стал Таиланд. Эти образцы доставляли самолетами с соблюдением всех правил перевозки инфекционных агентов, уточнили в «Векторе». Организация и институты, предоставившие вирус, входят в сеть референс-лабораторий ВОЗ по COVID-19.

Наш первый штамм

Россия получила первый штамм коронавируса 13 февраля 2020 года. Тогда в мире насчитывалось порядка 60 тыс. зараженных. В России же до 1 марта официально не было зафиксировано случаев инфицирования, кроме двух завозных случаев из Китая.

Уже тогда центр «Вектор», который вошел в сеть референс-лабораторий ВОЗ по COVID-19, оперативно ввез в Россию эталонные, охарактеризованные штаммы нового коронавируса SARS-CoV-2.

Полет штамма
Выявление РНК коронавируса 2019-nCoV

Выявление РНК коронавируса 2019-nCoV

Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

Ввоз в Российскую Федерацию первого штамма вируса SARS-CoV-2 был осуществлен из Викторианской референс-лаборатории инфекционных заболеваний, функционирующей на базе Института инфекций и иммунитета имени Питера Доэрти (Мельбурн, Австралия). Собственником данного материала является Мельбурн Хелс (The Royal Melbourne Hospital), — рассказал директор центра «Вектор» Ринат Максютов. — Второй штамм пришел из Таиланда. Доставка из Национального института здоровья управления медицинских наук министерства здравоохранения Таиланда состоялась 6 марта 2020 года. Мы хотели бы выразить искреннюю благодарность нашим коллегам из Австралии и Таиланда за то, что они откликнулись на наши запросы и оперативно предоставили данные штаммы.

«Нам повезло. SARS-CoV-2 — это вирус, с которым удобно работать»
Ведущий научный сотрудник Центра им. М.П. Чумакова Любовь Козловская — о безопасности вакцин, миллионе мутаций и дальнейшей жизни с возбудителем COVID-19

И австралийское, и таиландское учреждения — члены сети референс-лабораторий ВОЗ по COVID-19. Всего в список входят 23 лаборатории.

Опасная посылка

По словам Рината Максютова, для ввоза штаммов оформляется стандартный пакет разрешительных документов в соответствии с требованиями экспортного контроля и таможенного законодательства России. В него входят в том числе соглашения с учреждениями-отправителями (или собственниками) о передаче материала и лицензии ФСТЭК России.

Штаммы коронавируса относятся к инфекционным веществам категории А и имеют код UN2814 по классификации ООН. Такие грузы доставляют по воздуху в безопасной для окружающей среды и людей сертифицированной тройной упаковке в соответствии с международными требованиями (упаковочная инструкция PI620), рассказали «Известиям» в «Векторе».

Полет штамма
Снимки вируса COVID-19 через микроскоп

Снимки вируса COVID-19 через микроскоп в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Фото: ТАСС/Роспотребнадзор
В нездоровом теле: назван топ-5 последствий COVID-19
Единственный способ избежать осложнений — вакцинация

Первичный контейнер представляет собой герметичный сосуд, такой как криогенная пробирка с винтовой крышкой. В инструкции сказано, что все крышки должны быть закреплены дополнительно, а использовать пробирки с откидной крышкой запрещено. Упаковывать штаммы в стеклянные пробирки не рекомендуется. Вторичный контейнер также должен быть герметичным. Обычно там располагают сухой лед. Третий контейнер — обычно просто картонная коробка. На ней должен располагаться знак опасности, предупреждающий о присутствии сухого льда.

По словам Рината Максютова, из Австралии и Таиланда прибыло по две пробирки штамма коронавируса SARS-CoV-2. Это стандартное количество.

Изучение свойств

«Вакцина будет защищать от северо-западного штамма»
Академик РАН Арег Тотолян — о новом российском варианте коронавируса и популяционном иммунитете

Ученым необходимо работать с «живым» вирусом, чтобы найти перспективные лекарства, исследовать устойчивость патогена к способам дезинфекции и изучить, может ли он сохранять жизнеспособность на различных поверхностях, пояснил Ринат Максютов. Также он нужен для поиска подходящих животных моделей при изучении аспектов развития заболевания.

Без «живого» вируса невозможно разработать эффективную вакцину, нельзя определить способность антител нейтрализовать вирус. Вирусологические исследования необходимы для получения ответов и на многие другие важнейшие вопросы, — отметил Ринат Максютов.

Центр «Вектор» прежде всего задействовал полученные штаммы вируса в исследованиях по поиску подходящих животных моделей и перспективных противовирусных препаратов.

Полет штамма
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Сотрудник в лаборатории предприятия государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи «Известиям» рассказали, что первый штамм коронавируса сотрудники института выделили от первого зараженного в России, который прибыл из Рима. Это было 1 марта 2020 года.

В Африке гуляет: в Анголе обнаружен штамм коронавируса с 34 мутациями
Это наивысшее число изменений — вдвое больше, чем у британского и южноафриканского вариантов

— Нам удалось получить мазок от этого первого заболевшего и выделить из него вирус, — сообщил заместитель директора Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Ховаев. — До этого наш институт обратился к нескольким организациям в Китае, Германии и Италии, но на наши просьбы никто не откликнулся.

В Центре им. М.П. Чумакова специалистам также пришлось самостоятельно получать вирус из мазков российских пациентов.

— В феврале 2020 года мы просто наблюдали за тем, как проходит пандемия, и думали, насколько актуально нам будет включиться в разработку вакцин, — вспомнила ведущий научный сотрудник Центра им. М.П. Чумакова Любовь Козловская. — В это время мы готовили свой ПЦР-тест, чтобы проверять мазки и клинический материал. А когда уже стало понятно, что SARS-CoV-2 будет большой проблемой, то мы решили самостоятельно выделить вирус из мазков пациентов Коммунарки, которая на тот момент уже была открыта.

Полет штамма
Медицинские работники «Коммунарки»

Медицинские работники Коммунарки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Чтобы сделать ПЦР-тест, «живой» вирус необязателен, отметила Любовь Козловская. Можно пользоваться просто генетическими последовательностями, которые к тому моменту уже появились в Генбанке и базе GISAID. Чтобы определить, работает ли ПЦР-тест, уже может быть задействован живой вирус, но искусственно созданная конструкция для этого тоже подойдет, пояснила она. В дальнейшем Любовь Козловская смогла выделить штамм вируса из мазков заболевших, поэтому необходимость в его доставке откуда-либо отпала. На основе этого штамма теперь создана вакцина «КовиВак».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021