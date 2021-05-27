Зидан покинул пост главного тренера ФК «Реал Мадрид»

Зинедин Зидан покинул пост главного тренера мадридского ФК «Реал Мадрид». Об этом в четверг, 27 мая, сообщается на сайте клуба.

«Пришло время с уважением отнестись к его решению и выразить ему нашу признательность за профессионализм, преданность делу и азарт на протяжении всех этих лет», — говорится в сообщении клуба.

В пресс-службе команды Зидана назвали одной из величайших легенд «Реала» и отметили, что клуб навсегда останется его домом, пишет сайт 360tv.ru.

Нападающий «Реала» Винисиус отреагировал на новость об уходе Зинедина Зидана с поста главного тренера «сливочных» в своем Instagram.

«Спасибо за все, мистер. Удачи вам на новом этапе карьеры», — приводит слова игрока «Спорт-Экспресс».

Зидан уже покидал «Реал» в 2018 году после победы в Лиге чемпионов, но в марте 2019 года снова вернулся на пост главного тренера мадридской команды. Тогда на фоне удручающих результатов под руководством тренера Сантьяго Солари владельцы клуба решили вернуть француза, пишет НСН. В текущем сезоне «Реал Мадрид» занял второе место в чемпионате Испании и добрался до полуфинала Лиги чемпионов, пишет RT. Таким образом, «Реал» остался без наград впервые с 2010 года.

Под руководством Зинедина Зидана команда три раза одерживала победу в Лиге чемпионов, дважды выигрывала чемпионат Испании, пишет REGNUM. Также под его началом футболисты выигрывали Суперкубок страны, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. О том, что Зидан намерен покинуть свой пост в конце сезона, он объявил футболистам 15 мая.