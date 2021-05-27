Чемпионат Европы по велотреку в Минске отменили

Европейский союз велосипедистов (UEC) отменил чемпионат Европы по велотреку, который должен был пройти с 23 по 27 июня в Минске. Информация следует из пресс-релиза UEC, опубликованного в четверг, 27 мая, на сайте организации.

Как уточнили в союзе, турнир отменен «в свете текущей международной ситуации».

«Сегодня во время заседания правления мы приняли решение отменить мероприятие в Минске. Я хотел бы поблагодарить Белорусскую федерацию велосипедного спорта, ее президента и члена правления Наталью Цилинскую, которая с огромным энтузиазмом помогала подготовить мероприятие», — сказал президент UEC Энрико Делла Каса.

Ранее, 25 мая, сборная Нидерландов отказалась из соображений безопасности от участия в чемпионате Европы по велотреку в Минске. В этот же день стало известно, что сборная Германии не будет участвовать в турнире.

В январе Белоруссию лишили чемпионата мира по современному пятиборью и чемпионата мира по хоккею.