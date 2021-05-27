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Chery запатентовала в России обновленный кроссовер TXL

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Китайская компания Chery запатентовала в России дизайн обновленного кроссовера TXL. Модель продается в РФ под брендом CheryExeed. Документ опубликован в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

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Автомобиль получил новые бамперы с вертикальными дизайнерскими элементами. Решетка радиатора стала шире. Длина машины выросла с 4775 до 4780 мм.

Модель будет предлагаться с 1,6-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом. Мощность силового агрегата составляет 186 л.с. Мотор разработан специалистами концерна Сhery и австрийской компании AVL. Двигатель агрегатируется с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Привод — передний или полный.

18 марта сообщалось, что компания Chery начинает продажи в России нового семиместного кроссовера Tiggo 8 Pro.

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro построен на платформе T1X. Длина автомобиля составляет 4722 мм, ширина — 1860 мм, высота — 1746 мм. Колесная база достигает 2710 мм. Клиренс равен 190 мм.

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