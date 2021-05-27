В правительстве поручили коммунальщикам готовиться к отопительному сезону

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в четверг, 27 мая, что коммунальщики и энергетики уже сейчас должны готовиться к холодам предстоящего осенне-зимнего периода.

«Важно при этом не только считать количество происшествий, а в первую очередь выявлять причины аварий и делать все необходимое как для устранения последствий, так и для профилактики. Надо уже сейчас начинать готовиться к будущим холодам — и коммунальным предприятиям, и объектам энергетики», — заявил он на заседании кабмина.

По его словам, более чем в 77 регионах России отопительный сезон уже завершен, однако в ряде субъектов РФ, а также в отдельных районах и муниципалитетах он еще продолжается.

Мишустин отметил, что минувший сезон был непростым. Он подчеркнул, что многие россияне были вынуждены остаться дома из-за пандемии коронавирусной инфекции. Бесперебойное снабжение людей светом, теплом, другими коммунальными услугами было критически важным, отметил премьер-министр РФ.

«В то же время ситуация на объектах коммунальной инфраструктуры и в жилых домах требует более пристального внимания», — сказал Мишустин.

Он упомянул, что для данной цели была введена цифровая платформа по мониторингу и контролю устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ, где фиксируются подобные ситуации.

Ранее, 21 мая, коммунальщики и энергетики в Самарской области начали подготовку к отопительному сезону. Отмечалось, что отключать отопление в регионе начали с 14 апреля.

18 мая сообщалось, что к новому отопительному сезону в Орловской области планируется заменить порядка 19 км теплосетей. Также к будущему сезону необходимо подготовить, в частности, 4562 жилых дома, 1263 источника теплоснабжения, 482 км тепловых сетей, 104 центральных тепловых пункта, 1386 водозаборов, 88 насосных станций.