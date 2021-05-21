Подготовка к отопительному сезону стартовала в Самарской области

Коммунальщики и энергетики в Самарской области начали подготовку к отопительному сезону. Муниципалитеты формируют планы перекладки линейных объектов и согласуют финансирование, которое потребуется на проведение мероприятий.

Отключать отопление в регионе начали с 14 апреля. К предстоящему сезону необходимо подготовить свыше 23,6 тыс. жилых домов, 133 медицинских учреждения, 285 объектов культуры, более 2,1 тыс. котельных, а также 3,5 тыс. км тепловых сетей. Об этом пишет НИА «Самара».

В областном центре потребуется перекладка 26,32 км тепловых сетей, в Тольятти — 11,68 км. Также потребуется перекладка отдельных участков водопроводных сетей.

Ранее сообщалось, что в Иркутске отопительный сезон планируют завершить 24 мая. Сроки завершения отопительного периода были названы с учетом погодных условий.