Канатную дорогу построят в Ростове-на-Дону

Канатную дорогу в Ростове-на-Дону начнут строить не позднее в конце 2022 — начале 2023 годов, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Как рассказал сити-менеджер в интервью каналу «Дон 24», в настоящее время власти ведут переговоры и уже в ближайшем будущем начнут разработку проекта.

Кроме того, уже в июне в городе утвердят проект продления набережной, что позволит выкупить у погорельцев с Театрального спуска их участки, передает RostovGazeta. По словам Логвиненко, активное развитие левобережной и центральной зоны Ростова поможет привлечь в город инвесторов.

В 2022 году в Ростове-на-Дону начнется строительство моста в районе Ростовского моря, рассказал ранее глава регионального министерства транспорта Владимир Окунев. Это сооружение поможет разгрузить дамбу и соединит улицы Днепропетровскую и Кабалевского. Сейчас жители ЖК «Платовский» добираются до центра города через дамбу.