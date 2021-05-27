Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В СК отметили рост случаев мошенничества против пожилых людей
Общество
Бастрыкин заявил об отказе родителей платить за охрану школы в Казани
Мир
Рейс из Парижа в Москву авиакомпании Air France отменили
Пресс-релизы
28 мая состоится грандиозный старт регаты в Royal Yacht Club
Общество
В ФСБ назвали популизмом угрозы Украины Крымскому мосту
Общество
В России за сутки зарегистрировано более 9 тыс. случаев коронавируса
Мир
Умер автор детского бестселлера «Очень голодная гусеница» Эрик Карл
Мир
Баку обвинил Ереван в диверсии с участием 24 военнослужащих
Пресс-релизы
В России состоится первый Российский туристический форум «Путешествуй!»

Канатную дорогу построят в Ростове-на-Дону

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канатную дорогу в Ростове-на-Дону начнут строить не позднее в конце 2022 — начале 2023 годов, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко. Как рассказал сити-менеджер в интервью каналу «Дон 24», в настоящее время власти ведут переговоры и уже в ближайшем будущем начнут разработку проекта.

Кроме того, уже в июне в городе утвердят проект продления набережной, что позволит выкупить у погорельцев с Театрального спуска их участки, передает RostovGazeta. По словам Логвиненко, активное развитие левобережной и центральной зоны Ростова поможет привлечь в город инвесторов.

В 2022 году в Ростове-на-Дону начнется строительство моста в районе Ростовского моря, рассказал ранее глава регионального министерства транспорта Владимир Окунев. Это сооружение поможет разгрузить дамбу и соединит улицы Днепропетровскую и Кабалевского. Сейчас жители ЖК «Платовский» добираются до центра города через дамбу.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021