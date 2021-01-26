Мост построят в районе Ростовского моря

В 2022 году в Ростове-на-Дону начнется строительство моста в районе Ростовского моря. Об этом рассказал глава регионального министерства транспорта Владимир Окунев. Аукцион по выбору подрядчика проведут в феврале. Победитель должен будет представить проектную документацию.

Как пишет RostovGazeta, это сооружение поможет разгрузить дамбу и соединит улицы Днепропетровскую и Кабалевского. Сейчас жители ЖК «Платовский» добираются до центра города через дамбу. Ее судьбу будут решать федеральные власти.

В Ростове-на-Дону продолжается реконструкция моста на улице Малиновского. В связи с этим принято решение запустить новую электричку, которая будет ходить по маршруту Ростов-Главный – Первомайская – Ростов-Западный – Ростов-Главный. До этого в городе были запущены еще две дополнительные электрички, так как из-за ремонта моста в Ростове-на-Дону появились крупные автомобильные заторы.