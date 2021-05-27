Аналитик заявил об отсутствии резкого роста доли ипотек с дорогим жильем

На рынке первичной недвижимости элитного и бизнес-классов Москвы в 2020 году наблюдался рекордный спрос, в I квартале 2021 года спрос также сохранялся на высоком уровне. Однако в целом на высокобюджетном рынке жилья резкого увеличения доли ипотечных сделок не наблюдалось. Об этом в четверг, 27 мая, заявил «Известиям» Александр Шибаев, директор департамента консалтинга и аналитики агентства элитной недвижимости Kalinka Group, комментируя заявление Всемирного банка о рисках перегрева российского рынка ипотеки.

«Рекордный объем сделок был связан с реализацией отложенного спроса в период пандемии, а также с настроениями покупателей, которые предпочитают вкладывать сбережения в недвижимость на фоне нестабильной экономической ситуации и валютных колебаний, особенно на фоне сохранения низких ставок по депозитам», — сказал аналитик, добавив, что роль сыграло и действие льготной программы ипотеки.

По его словам, в сегменте бизнес-класса в 2020 году заключили порядка 25 тыс. сделок, что почти в два раза больше, чем в 2019 году. В I квартале 2021-го количество сделок составило 5,7 тыс., показав прирост на 19% к аналогичному периоду прошлого года.

При общем увеличении количества сделок растет и количество ипотечных сделок, при этом доля ипотек среди сделок по договорам долевого участия (ДДУ) сохраняется на уровне 53% как по сделкам 2020 года, так и по сделкам за январь–март 2021-го.

На элитном рынке недвижимости в минувшем году заключили более 2,3 тыс. сделок, что на 23% больше суммарного числа сделок, заключенных в 2019 году. При этом доля ипотечных сделок среди сделок ДДУ составила 23% против 20% в 2019 году. По итогам первых трех месяцев 2021 года заключено порядка 750 сделок, что в полтора раза больше суммарного количества сделок, заключенных за аналогичный период 2020-го. Доля сделок с ипотекой при этом в I квартале 2021 года среди сделок ДДУ сохраняется на уровне 30%, как и в том же квартале 2020 года — тогда было 31%.

Накануне Всемирный банк опубликовал доклад, в котором указывалось, что быстро растущий ипотечный рынок в России, поддерживаемый государством, еще не привел к увеличению доли проблемных ипотечных кредитов, но риск этого растет. Отмечалось, что доступность жилья может снизиться из-за увеличивающегося разрыва между снижающимися доходами населения и растущими ценами на недвижимость.

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, заявил «Известиям», что ипотечное кредитование в России пока не является риском для банковской системы. Проблемы, по его словам, могут начаться, если это будет продолжаться еще год-два.