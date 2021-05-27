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ДТП с влетевшим в столб автобусом в Петербурге попало на видео

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Момент ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге на пересечении Ленинского проспекта и улицы Котина попал на видео.

По последней информации, в аварии пострадало не менее 10 человек.

На кадрах видно, что автобус протаранил столб электропередачи. Удар оказался таким сильным, что передняя часть транспорта задралась вверх.

Водитель автобуса оказался заблокирован в кабине и находится в тяжелом состоянии. Пострадавшего пытаются деблокировать спасатели.

Причины ДТП пока не установлены. Со слов одного из очевидцев, шоферу транспортного средства могло стать плохо.

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