В Германии выставили на продажу раритетный кабриолет «Волга»

В Германии выставили на продажу раритетный ГАЗ-21 в кузове кабриолет. За автомобиль 1958 года выпуска продавец планирует выручить €28 400 (2 551 243 рублей).

По данным автора объявления, автомобиль ранее принадлежал маршалу СССР Ивану Якубовскому, который некоторое время занимал пост главнокомандующего группы советских войск в Германии.

Модель оснащена 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 69 л.с. Салон отделан кожей красного цвета. В объявлении также говорится, что все запчасти оригинальные, кроме магнитолы, бензобака и колпаков колес.

9 апреля сообщалось, что в Самаре продается редкий автомобиль Ford Model T. Машина является первой серийной моделью американского бренда.

Раритетный Ford Model T был выпущен в 1922 году. Его пробег составляет 68 тыс. км. У автомобиля было всего три владельца. Кузов окрашен в черный цвет.