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Жители Санкт-Петербурга получили первую партию вакцины «КовиВак»

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Первая партия вакцины «КовиВак» вызвала в Петербурге настоящий ажиотаж. Многие жители Северной столицы ждали именно этот препарат. «КовиВак» показан пациентам с хроническими заболеваниями. Привиться могут люди в возрасте от 18 до 60 лет. Клинические испытания доказали полное отсутствие побочных эффектов у «КовиВак» после применения препарата. В России планируют выпускать до 10 млн доз вакцин в год. В августе производство стартует на заводе в Кирове. На данный момент в РФ применяют три вакцины от коронавирусной инфекции. Зарегистрированы препараты: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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