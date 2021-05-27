Квартира Ди Каприо в Нью-Йорке выставлена на продажу за $8,5 млн

Квартира американского актера Леонардо Ди Каприо в Нью-Йорке продается за $8,5 млн, объявление появилось 24 мая на сайте компании по обслуживанию недвижимости BHS.

Объект недвижимости площадью чуть более 340 кв. м находится в районе Гринвич-Виллидж в доме 1897 года постройки. В квартире пять комнат, в том числе три спальни, а также две полноформатных ванных комнаты и одна половина ванной. В жилом помещении четыре больших окна, потолки высотой чуть больше трех метров

Среди необычных достоинств квартиры перечислены ионизированный душ с витамином C для удаления остаточного хлора и укрепления здоровья кожи и волос, пол из сибирского дуба с терморефлексотерапией, поддерживающей осанку, освещение с учетом циркадных ритмов, антимикробное покрытие столешниц и дверей, чистый воздух и вода, воздуховодная ароматерапия и другие особенности.

«Экологически чистая» квартира обойдется покупателю в $8,5 млн, при этом содержание жилья будет стоить $6118, а ежемесячный налог на недвижимость — $4581.

21 мая перечислили самые дорогие однокомнатные квартиры в Москве. Так, первое место в рейтинге занял клубный дом Turgenev в Костянском переулке, «однушка» площадью 75,25 кв. м там стоит 95,21 млн рублей. На втором месте — однокомнатная квартира на Новом Арбате в ЖК «Звезды Арбата» площадью 75,60 кв. м и стоимостью 87,39 млн рублей. Замыкает тройку лидеров ЖК Barrin House на Малой Пироговской улице, где «однушка» площадью 70,10 кв. м стоит 84 млн рублей.