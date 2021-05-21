Названы самые дорогие «однушки» Москвы

Специалисты сервиса по поиску недвижимости ЦИАН выявили 10 самых дорогих объектов недвижимости с одной спальней в Москве. Из подсчетов исключили лоты со свободной планировкой, в которых можно выделить больше одной комнаты, а также квартиры и апартаменты с чрезмерно крупным метражом для этой категории — более 80 кв. м. Результаты исследования сервиса поступили в «Известия» в пятницу, 21 мая.

Так, в настоящее время в экспозиции на столичном рынке выставлено около 25 тыс. однокомнатных квартир и студий. Представлено более 500 «однушек» стоимостью от 25 млн рублей, а примерно 70 лотов стоят от 50 млн рублей.

Первое место занял клубный дом Turgenev в Костянском переулке. Однокомнатная квартира там стоит 95,21 млн рублей. Ее площадь составляет 75,25 кв. м.

На втором месте — однокомнатные апартаменты на Новом Арбате в ЖК «Звезды Арбата» площадью 75,60 кв. м. Цена вопроса составляет 87,39 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров ЖК Barrin House на Малой Пироговской улице. «Однушка» площадью 70,10 кв. м стоит здесь 84 млн рублей.

Далее идут: арбатский ЖК Turandot Residences — 73,41 млн рублей за «однушку» площадью 75,60 кв. м; ЖК «Садовые кварталы» на улице Ефремова — 72,50 млн рублей за 69,20 кв. м; ЖК «Итальянский квартал» на улице Фадеева — 63,90 млн рублей за 50 кв. м; ЖК «Большая Дмитровка IX» на одноименной улице — 62,76 млн рублей за 52,30 кв. м; клубный дом Artisan на Арбате — 56,44 млн рублей за 65,10 кв. м; ЖК «Дизайнерский дом Eleven» на Звенигородскомшоссе — 55,68 млн рублей за 76,09 кв. м и ЖК «Титул на Якиманке» во во втором Хвостовом переулке — 54,95 млн рублей за 63,15 кв. м.

В марте агентство элитной недвижимости Savills сообщило, что в Москве по итогам февраля количество сделок с элитной недвижимостью выросло в 1,5 раза по сравнению с январем. 55% сделок в премиум-сегменте в центре столицы совершались в Хамовниках и Пресненском районе. В прошлом году показатель составлял 38%.

Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости агентства Knight Frank, рассказал «Известиям», что в марте в столице на 15% относительно февраля и на 25% относительно января вырос спрос на элитную недвижимость. Он связал рост спроса с ростом вложений «в качественную премиальную недвижимость» из-за «исторически низких для России» ставок по вкладам. По его словам, в этом году ожидается рост цен на такую недвижимость на 5–7%.

В конце апреля в Банке России рассказали, что средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков страны, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц в рублях, по итогам второй декады апреля выросла до 4,72% с 4,63% в первой декаде. Рекордно низкий показатель средней ставки зафиксировали в первой декаде октября 2020 года — 4,33%.

В мае стало известно, что российские банки начали повышать ставки по вкладам. Улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5%.