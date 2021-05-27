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Врач объяснил взаимосвязь плоскостопия и близорукости

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Ведущий травматолог-ортопед, главный подиатр Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Сергей Алексутов сообщил, что близорукость и плоскостопие являются последствиями слабости мышечно-связочного аппарата.

«Нарушение зрения, когда у человека идет расфокусировка взгляда, это не что иное, как его ненастроенные, ненакачанные, слабые мышцы глаз. Поэтому глаз не может фокусироваться на объектах. Примерно то же самое происходит и со стопами. Когда у человека слабые стопы, слабые мышцы и связки стоп, тогда у него происходит распластывание стопы и увеличение ее в размерах, что в народе знают как плоскостопие», — объяснил врач в интервью радио Sputnik в четверг, 27 мая.

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Алексутов уточнил, что в случае, если человек страдает близорукостью, то с определенной долей вероятности можно заключить, что у пациента также наблюдается и заболевание стопы. По словам травматолога, причиной тому является предрасположенность к данной проблеме, которая передается по наследству.

При этом врач отметил, что человек может улучшить зрение, а также укрепить мышцы связочного аппарата.

«Для того, чтобы вернуть зрение, нужно делать упражнения и адаптировать человека к окружающей среде, что делается посредством очков. То же самое правомерно и для стоп: чтобы укрепить мышцы связочного аппарата, мы используем укрепляющие упражнения, дополнительно назначаем ортопедические стельки», — пояснил Алексутов.

Ранее, 25 марта, офтальмолог, лазерный хирург Ксения Чиненова рассказала, что смартфоны пагубно влияют на зрение ребенка до семи лет. Специалист пояснила, что зрительная система до указанного возраста не успевает сформироваться для полноценной работы.

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