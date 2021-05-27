Врач объяснил взаимосвязь плоскостопия и близорукости

Ведущий травматолог-ортопед, главный подиатр Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Сергей Алексутов сообщил, что близорукость и плоскостопие являются последствиями слабости мышечно-связочного аппарата.

«Нарушение зрения, когда у человека идет расфокусировка взгляда, это не что иное, как его ненастроенные, ненакачанные, слабые мышцы глаз. Поэтому глаз не может фокусироваться на объектах. Примерно то же самое происходит и со стопами. Когда у человека слабые стопы, слабые мышцы и связки стоп, тогда у него происходит распластывание стопы и увеличение ее в размерах, что в народе знают как плоскостопие», — объяснил врач в интервью радио Sputnik в четверг, 27 мая.

Алексутов уточнил, что в случае, если человек страдает близорукостью, то с определенной долей вероятности можно заключить, что у пациента также наблюдается и заболевание стопы. По словам травматолога, причиной тому является предрасположенность к данной проблеме, которая передается по наследству.

При этом врач отметил, что человек может улучшить зрение, а также укрепить мышцы связочного аппарата.

«Для того, чтобы вернуть зрение, нужно делать упражнения и адаптировать человека к окружающей среде, что делается посредством очков. То же самое правомерно и для стоп: чтобы укрепить мышцы связочного аппарата, мы используем укрепляющие упражнения, дополнительно назначаем ортопедические стельки», — пояснил Алексутов.

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