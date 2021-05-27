Испанский футбольный клуб «Вильярреал» стал победителем Лиги Европы впервые в истории проведения турнира, передает телеканал «Известия».

Испанцы обыграли «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти. Первый гол забил нападающий «Вильярреала» Жерар Морено. В начале второго тайма форвард Эдисон Кавани сравнял счет. В дополнительное время команды не смогли забить. Решающий пенальти не отбил голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.

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