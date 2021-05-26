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Amazon купит киностудию Metro-Goldwyn-Mayer за $8,45 млрд

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Корпорация Amazon объявила о покупке киностудии Metro-Goldwyn-Mayer. Об этом в среду, 26 мая, сообщается на сайте компании.

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Сумма сделки составила $8,45 млрд. После ее заключения киностудия войдет в состав Amazon. Отмечается, что в компании намерены сохранить концепцию Metro-Goldwyn-Mayer и поддерживать работу по производству фильмов, пишет НСН. Отмечается, что планируется также увеличить ресурсы по созданию передач в телевизионном формате.

Уточняется, что Amazon получит право опубликовывать на своей платформе Prime Video телешоу и фильмы производства студии.

По словам вице-президента Amazon Майка Хопкинса, компания намерена «развить и переосмыслить вместе с талантливой командой MGM» данную фильмотеку.

Как пишет «Газета.ру», туда также входит известная кинофраншиза об агенте 007 Джеймсе Бонде. Кроме того, MGM владеет фильмами серии «Рокки», трилогией «Хоббит», сериалами «Рассказ служанки» и «Викинги». Всего в каталоге студии свыше 4 тыс. наименований, пишет сайт 360tv.ru.

Как напоминает REGNUM, студия Metro-Goldwyn-Mayer была основана в 1924 году и была безоговорочным лидером киноиндустрии Голливуда. На сегодняшний день фильмы производства MGM получили 177 наград «Оскар», в числе которых 12 — за «Лучший фильм».

Покупка MGM стала вторым по величине приобретением Amazon после покупки Whole Foods за $13,7 млрд в 2017 году.

Ранее 26 мая основатель Amazon Джефф Безос в ходе годового собрания акционеров компании заявил, что уйдет с поста генерального директора 5 июля.

В начале февраля стало известно, что Безос покинет должность гендиректора Amazon и перейдет на пост исполнительного председателя совета директоров компании в III квартале 2021 года.

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