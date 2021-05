SpaceX вывела на орбиту четвертую в мае группу спутников Starlink

Американская компания SpaceX в среду, 26 мая, успешно вывела на орбиту очередную партию из 60 микроспутников Starlink. Трансляция ведется на YouTube-канале компании.

«Подтверждено развертывание 60 спутников Starlink», — сообщил оператор миссии.

Старт ракеты-носителя Falcon 9 состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида в 14:59 по местному времени (21:59 мск).

Это 29-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта и четвертый в мае 2021 года.

Первая ступень носителя в автоматическом режиме уже приземлилась на плавучую платформу Just Read the Instructions («Просто прочтите инструкции») в Атлантическом океане.

Этот элемент Falcon 9 ранее уже использовался при одном из запусков. Таким образом SpaceX пытается создать систему экономии на очередных запусках.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship – SpaceX’s 85th landing of an orbital class rocket booster! pic.twitter.com/LeZEBX7prY