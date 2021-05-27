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ФСИН рассказала о зарплатах заключенных до 220 тысяч рублей

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Сейчас в 11 регионах РФ на объектах организаций уже создано 715 мест для осужденных к принудительным работам. А в исправительных учреждениях содержится около 180 тыс. человек, которые могут быть освобождены в связи с заменой наказания в виде лишения свободы на принудительные работы. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

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Средняя зарплата таких осужденных, отбывающих наказание на объектах бизнес-организаций, превышает зарплату приговоренных к лишению свободы, уточнили во ФСИН. Например, в Новгородской области она составляет 24 тыс. рублей, в Приморском крае — 20 тыс. рублей.

«В ряде случаев она превышает и среднюю зарплату по региону. Так, имеются примеры получения осужденными заработной платы в размере 224 тыс. рублей (Белгородская область), 102 тыс. рублей (Новгородская область), 94 тыс. рублей (Приморский край), 80 тыс. рублей (Волгоградская область)», — подчеркнули в службе исполнения наказаний.

Правда, и правозащитники, и представители бизнес-сообщества назвали такие расценки исключительными случаями.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Трудовой приговор: зарплаты заключенных могут доходить до 220 тысяч

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