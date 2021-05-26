Более 150 лифтов заменят в многоэтажных домах Омска

В Омске в этом году планируют заменить лифтовое оборудование в 44 многоквартирных домах. Установка лифтов начнется уже в июне, сообщает 26 мая ИА «ОМСКРЕГИОН».

В общей сложности специалисты заменят 153 лифта. Наибольший объем работ в этом году предстоит выполнить в Кировском округе города – там замене подлежат 68 лифтов в 14 домах. В Центральном округе заменят 34 лифта в 14 домах, в Октябрьском – 29 лифтов в девяти домах, в Советском – 15 лифтов в пяти домах, в Ленинском – семь лифтов в двух домах.

Почти всё оборудование поставит омский производитель. Подъемные машины будут оснащены специальными датчиками, которые предотвратят зажатие пассажиров на входе и выходе. Объем кабины при этом будет на 30% больше, чем в старых лифтах.

Аукционы на проведение работ выиграли два подрядчика. Сейчас они завершают работу над проектами. После утверждения документации начнется демонтаж старого оборудования. Завершить замену лифтов планируется к 7 сентября 2021 года.

В середине января «Известиям» сообщили в Минстрое, что на замену старых лифтов в регионах государство в 2021 году направит 1,35 млрд рублей.

На тот момент в России насчитывалось больше 160 тыс. лифтов, работающих дольше срока годности и нуждающихся в замене. К 2024 году их число вырастет до 200 тыс., сказал «Известиям» генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко. Суммарная стоимость работ по замене всех этих лифтов до 2025 года составляет 360 млрд рублей, добавила председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова.