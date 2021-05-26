В апреле выросло число выданных россиянам автокредитов

В России выросло число выданных автокредитов. В апреле банки оформили 87 тыс. займов, это в шесть раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает телеканал «Известия». По сравнению с мартом показатель увеличился на 19%. Наибольший рост отмечают в Самарской области, Татарстане и Башкирии. Эксперты уверены: спрос связан с тем, что на рынке после длительного перерыва появились все популярные марки авто. Кроме того, из-за подорожания машин многие могут купить их только в кредит.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.