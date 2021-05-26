С 1 июня на Московской бирже появятся акции новых компаний

На Московской бирже появятся акции новых компаний. С 1 июня на площадку допустят акции Zoom, Western Digital и Virgin Galactic. Появятся бумаги финорганизаций Bank of America, Goldman Sachs, BlackRock и Morgan Stanley. На фондовый рынок выйдут фармацевтические компании. Число иностранных эмитентов на Мосбирже достигнет 144. С учетом спроса в дальнейшем перечень будет расширяться.

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