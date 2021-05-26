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Raiffeisenbank повысил целевую стоимость акций «Роснефти» на 67%

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Raiffeisenbank пересмотрел целевую стоимость бумаг компании «Роснефть», увеличив данный показатель на 67%, до $11 за GDR (глобальные депозитарные расписки). Об этом говорится в отчете банка.

Таким образом, аналитики поставили самую высокую целевую цену для бумаг «Роснефти» из всех инвестиционных банков. Соответствующее решение было принято с учетом высокого потенциала проекта «Восток ойл», а также благоприятной ценовой конъюнктуры на рынке нефти, отмечают эксперты.

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Кроме того, целевая цена бумаг «Роснефти» увеличена с 500 до 810 рублей за штуку.

Специалисты подчеркивают, что ключевым основанием для пересмотра стоимости стало включение в оценку проекта «Восток ойл», призванного стать для «Роснефти» ведущим импульсом повышения производственных и финансовых показателей.

Предполагается, что в 2033 году проект обеспечит добычу около 115 млн т нефти, что составляет 60% от общих показателей компании по итогам 2020 года. Помимо этого, полученная в рамках проекта нефть может содержать порядка 0,05% серы, в то время как в других марках этот показатель выше—0,37% в Brent и 1,35% а в Urals.

«Следовательно, мы считаем, что это должно обеспечить премию к котировкам Brent, которую мы оцениваем в $5 за баррель», — говорится в сообщении Raiffeisenbank.

Таким образом NPV «Восток ойл» оценивается в $89 млрд, при средней цене нефти в $60 за баррель.

Вместе с тем эксперты отмечают, что оценка премии за нефть «Восток ойл» в $5 за баррель консервативна. Как ожидают специалисты банка, уже при премии в $8 за баррель оценка стоимости «Восток ойл» превышает $100 млрд, а при $10 за баррель составит $108,1 млрд.

Уже по итогам текущего года свободный денежный поток «Роснефти» составит $11 млрд, что обеспечит доходность свободного денежного потока на уровне 15%, считают эксперты.

Благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти также способствует росту показателя EBITDA на 61%, до $26,8 млрд. Дивиденды компании могут составить около 38 рублей на акцию, что даст доходность около 7%, полагают аналитики.

19 марта стало известно, что в 2021 году «Роснефть» улучшила свои показатели по росту котировок, целевых цен и возможных рисков. Сообщалось также, что инвестиционная компания Sova Capital повысила рекомендацию по всему нефтегазовому сектору России до показателя «Покупать».

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