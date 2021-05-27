Звуки фу: ученые объяснили нелюбовь к чужому чавканью

Наука вплотную подобралась к разгадке причин ненависти отдельных людей к шуму — все дело в мозге. О проблеме мисофонии и путях ее решения — в материале «Известий».

Ученые из Ньюкаслского университета (Великобритания) выяснили, что пациенты, страдающие так называемой селективной звуковой чувствительностью, имеют усиленные связи между «слухово» областью головного мозга и областью, отвечающей за движение и мимику (области моторного контроля в коре). Следствием именно этих сверхчувствительных контактов исследователи считают экстремальную реакцию людей, страдающих мисофонией на звуки раздражители.

Мисофония, она же синдром избирательной звуковой чувствительности, связана с неприятием определенного круга звуков — чужое чавканье, тяжелое дыхания, глотание, полоскания горла. Эти и подобные звуки доставляют существенный дискомфорт людям, страдающим расстройством. Американские ученые считают, что в той или иной степени мисофонии подвержены от 6 до 20% населения планеты. К слову, существуют схожие расстройства, отличающиеся по своей природе — это гиперакузия (непереносимость уровней звука, которые приемлемы для других) и фонофобия (ненависть к громким звукам).

Почавкай, не сходи с ума

В отчете об исследовании, опубликованном в Journal of Neuroscience, говорится, что тестирование с помощью ф-МРТ-сканирования прошли 33 добровольца. Также проводилось сравнение реакции на раздражители у 42 больных мисофонией и контрольной группы.

Проще говоря, в основе раздражения лежит не реакция на сами звуки, а то, что определенные шумы вызывают активность в области мозга, отвечающей за движение челюстей, гортани и других органов.

— Мы предполагаем, что при мисофонии звук-раздражитель активизирует моторную область, — пояснил нейробиолог Субиндер Кумар. Таким образом, человек ощущает неприязненное «вторжение звуков». Некоторым пациентам удается справиться с симптомами, имитируя действие, звук которого и раздражает. Это помогает вернуть ощущение контроля пациенту, говорит Кумар. По мнению ученых, исследование доказывает «нейробиологическую модель» недуга. Согласно этой теории, механизм мисофонии связан с повышенной активностью определенных зон головного мозга.

Более ранние исследования Кумара подтвердили у мисофоников атипичную связь между лобной долей и передней островковой корой головного мозга (задействована в обработке эмоций). Во время испытаний они поместили исследуемых в аппарат МРТ и воспроизводили поочередно три вида звуков — нейтральные (например, шум дождя), тревожные (плач ребенка) и звуки, характерные для приема пищи. Страдающие мисофонией болезненно реагировали именно на звуки третьей категории — активность обеих исследуемых зон в момент воспроизведения чавканья и глотания было максимальным. Плюс в эти моменты у подопытных учащалось сердцебиение и и усиливалась потливость. Впрочем исследователи не смогли тогда однозначно ответить на вопрос, может ли мисофония стать следствием такой «мозговой» аномалии, говорится в научной публикации на портале Current Biology.

Особое мнение

Но есть и альтернативные теории, объясняющие механизм отклонения — «психофизиологическая модель», «фантомная модель» и «мисофония как условно-аверсивное рефлекторное расстройство».

Фантомная модель была предложена учеными-нейробиологами из США Павлом и Маргарет Ястребовыми. Согласно их версии, всему виной отклонения нейронной активности в слуховых нейронных путях. Причем это же расстройство характерно для тиннитуса (шум в ушах) и гиперакузии.

Сторонники «психофизиологической модели» считают, что дело в в автономной нервной системе и установили опытным путем связь мисофонии с кожной проводимостью. А согласно «рефлекторной» версии, мисофония связана с физическими и эмоциональными рефлекторными реакциями. Один из авторов этой модели, американский исследователь Томас Дозье считает, что в основе лежит многократно повторяющееся неприятное действие, которые со временем вызывают негативную эмоциональную и вегетативную (учащение пульса, потоотделение) реакции. В дальнейшем даже фрагментарный возврат к негативному опыту вызывают бурную реакцию.

Звуки фу2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

По мнению психолога Эльдара Осипова, анализ, приведенный в исследованиях на тему селективной звуковой чувствительности, показывает только сопряженность двух феноменов: месофонии и некоторых морфологических особенностей мозга. То есть из этих исследований достоверно не следует, что является причиной, а что следствием.

Как с этим жить

— В психологической практике, в частности, в психотерапии, есть подходы, которые объясняют феномен мисофонии через причины невротического (психологического) плана и их природа сводится к травмирующему событию, — рассказал «Известиям» Осипов. — Собственно, как и все психологические проблемы, которыми занимается практическая психология и психотерапия. В психологической практике работают с мисофонией, как с травмой, и зачастую успешно, но не всегда. Так как природа этого явления, всё-таки, до конца не изучена.

По его мнению, в большей или меньшей степени мисофония есть у каждого человека и в норме её проявления незаметны.

— Проблема становится острой и заметной, когда это вызывает болезненные эмоциональные реакции. Есть наблюдения, из которых следует, что чаще всего мисофония начинает развиваться в период 7-10 лет и это созвучно как психологическому подходу к объяснению явления, так и физиологическому.