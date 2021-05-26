Новые камеры видеонаблюдения установят в Рязани

Власти Рязани объявили тендер на установку новых постов видеонаблюдения на территории города. Максимальная стоимость контракта составит почти 8,5 млн рублей.

По данным тендера, всего планируется установить 25 камер правоохранительного сегмента комплекса «Безопасный город». Посты видеонаблюдения появятся на улицах Соборной, Сенной, площадях Победы, Ленина, Соборной, а также вдоль Первомайского проспекта. Об этом сообщает 62INFO.ru.

Предполагается, что в системе задействуют камеры Smartec STC-IPM5911.

20 мая сообщалось, что власти Татарстана намерены установить 1 тыс. уличных камер видеонаблюдения в 2021 году. Технику с функцией распознавания лиц установят в местах массового скопления людей.