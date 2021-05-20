Около 1 тыс. уличных камер наблюдения установят в Татарстане в 2021 году

Власти Татарстана намерены установить 1 тыс. новых уличных камер видеонаблюдения в 2021 году. Техника появится в местах массового скопления людей.

По данным Минцифры республики, часть камер будет иметь функцию распознавания лиц. Процедуры по наполнению баз данных, полученных с помощью видеонаблюдения, будут регулироваться спецслужбами. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Вопросом идентификации лиц, берущих напрокат электросамокаты, Минцифры занимается совместно с Госавтоинспекцией. Ранее глава республиканского управления ГИБДД Ленар Габдурахманов подчеркнул важностью соблюдения водителями самокатов правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области более 11 млн рублей направят на установку камер видеонаблюдения в лесах.