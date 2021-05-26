Похищенные у «Роскосмоса» более 1 млрд рублей нашли в Гонконге и ОАЭ

Следственный комитет (СК) России завершил следствие по делу о хищении более 1 млрд рублей при поставках для научно-энергетического модуля Международной космической станции (МКС). Похищенное было отмыто в ОАЭ и Гонконге. Об этом 26 мая пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации журналистов, фигурантами по делу проходят восемь человек. Среди них — бывший гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев.

Дело было возбуждено 17 октября 2019 года, изначально расследование вели в отношении неустановленных лиц. Подозреваемые были названы лишь летом 2020 года, большинство из них задержали и арестовали.

Согласно материалам СК, в конце 2012 года Федеральное космическое агентство и ОАО «РКК «Энергия» заключили госконтракт на «создание научно-энергетического модуля», сумма сделки составляла 15,15 млрд рублей. При этом фигуранты дела обманным путем похитили бюджетные средства в размере более 1,72 млрд рублей.

В результате нескольких сделок средства оказались на счетах компаний Rosaero FZC и Somontaj general trading LLC в ОАЭ и компаний Jushi com limited и Seanet trade limited в Гонконге, добавляет «Газета.ру».

В сентябре 2020 года следственные органы проводили проверку по факту мошенничества при исполнении закрытого госконтракта между «Роскосмосом» и НПО «Техномаш». Предполагалось, что предприятие изготовит вакуумную камеру, где должны были проводить электронно-лучевую сварку деталей для ракетно-космической техники, однако после выплаты аванса работы не были выполнены.