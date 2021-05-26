Почти 130 домов исключили из программы капремонта в Свердловской области

В Свердловской области 128 домов исключили из региональной программы капитального ремонта. Сэкономленные средства будут направлены на снос или реконструкцию зданий.

По словам генерального директора Фонда капитального ремонта Станислава Суханова, в основном речь идет об аварийных домах, а также о зданиях, ремонт в которых проводить нецелесообразно из-за высокой стоимости работ. Об этом пишет «ТагилСити.Ру». Решение о включении или исключении домов из программы принимают органы местного самоуправления. В соответствии с Жилищным кодексом, средства, которые собственники уже выплатили по квитанциям на капремонт, будут направлены на снос или восстановление здания.

В список региональной программы включили 149 домов, в том числе новостройки. Всего в новой редакции программу по капитальному ремонту значатся 28 тыс. многоквартирных домов.