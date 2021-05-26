Синоптики обещают мощный тропический шторм в Индии

На Индию обрушится мощный тропический шторм. Синоптики обещают, что начнутся сильные ливни, порывы ветра, достигнут 50 м/с. Циклон «Яас» движется со стороны Бенгальского залива и вскоре достигнет штата Одиша, передает телеканал «Известия». С побережья восточных штатов эвакуировали 3,5 млн человек, там подтоплены участки и дома. Полеты в Западной Бенгалии приостановлены. Синоптики рекомендуют рыбакам не выходить в море.

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