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Российским военным с 1 октября повысят оклады

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Военнослужащим, которые проходят службу как по призыву, так и по контракту, с 1 октября повысят оклады по должностям и званиям. Об этом говорится в постановлении правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в среду, 26 мая.

Отмечается, что оклады повысят в 1,037 раза.

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Кроме того, повышения коснутся и тех граждан, которые проходят службу в Росгвардии, а также сотрудников органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, пожарной службы и таможни.

В постановлении отмечается, что расходы, связанные с выплатой денежного довольствия военнослужащим и сотрудникам служб, производятся в пределах бюджетных ассигнований федерального бюджета. Они, в свою очередь, предусмотрены на данные цели соответствующим федеральным органам исполнительной власти и федеральным государственным органам.

Ранее в январе правительство России утвердило индексацию отдельных выплат военным и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти.

Отмечалось, что действие документа распространяется на правоотношения, которые возникли с 1 января 2021 года.

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