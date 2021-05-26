Российский рынок новых мотоциклов вырос на 145% в апреле

В России в апреле 2021 года было продано 3984 новых мотоцикла, что на 145% больше, чем в апреле 2020-го. Об этом 26 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по объемам купленной мототехники находится немецкий BMW с показателем 709 экземпляров (+222%). За ним следует индийский Bajaj (601 шт.; +180%), далее — Racer (451 шт.; +102%).

Более трети новых мотоциклов продано в Москве (835 шт.) и Московской области (412 шт.). Еще по 6% заняли Санкт-Петербург и Свердловская область, имеющие идентичные объемы рынка (по 241 шт.).

19 марта сообщалось, что эксперты аналитического центра «Авилон» провели исследование и выяснили, какую сумму тратят мотоциклисты на подготовку мотоцикла к сезону.

Выяснилось, что в зависимости от марки и модели мотоцикла на его подготовку уходит от 15 тыс. до 20 тыс. рублей. Речь идет о предсезонном ТО, во время которого проводится проверка работы всех основных механизмов.