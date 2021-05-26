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Банки отдали коллекторам рекордные 145 млрд рублей долгов россиян

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В I квартале 2021 года банки в России передали коллекторам рекордные за три года 145 млрд рублей долгов россиян, что превысило прошлогодний показатель на 13%. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в среду, 26 мая.

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Объем просроченной задолженности вырос почти на четверть в пандемию коронавируса, в то время как в 2019 году прирост составил порядка 5%.

Участники отрасли и эксперты сошлись во мнении, что рост объема предложения долгов связан с увеличением просроченной задолженности на балансах банков из-за пандемии, а также с омоложением передаваемой задолженности. Отмечается, что тренд сохранится до конца этого года.

Специалисты считают, что банки будут еще активнее работать с коллекторскими агентствами, так как сейчас персонала и инфраструктуры коммерческих кредитных организаций недостаточно для работы с возрастающими объемами «плохих» долгов.

Александр Абрамов, доцент РАНХиГС, заявил «Известиям», что банкам дешевле обращаться к коллекторам, так как они продают им с большим дисконтом долги заемщиков, из-за чего кредитным организациям приходится создавать меньше резервов под эти долги.

Он отметил, что в стоимость банковских кредитов изначально заложен процент, покрывающий риски финансовых организаций от «списания невозвращаемой задолженности». Эксперт считает, что разница между процентами за кредиты и депозитной ставкой в России «очень высокая» и покрывает риски невозврата долгов.

«Если в стране будет расти доля задолженности, которая невозвращается, ну, значит, банки будут под нее создавать резервы и уменьшать свою прибыль, условно говоря», — сказал Абрамов, добавив, что пока им это, скорее всего, по силу.

Если же проблема будет усиливаться, банки, по словам эксперта, начнут ужесточать условия выдачи кредитов.

В апреле НАПКА сообщила, что банки в России за год передали коллекторам просроченные долги на 582 млрд рублей, что стало максимумом за историю наблюдений с 2013 года. По сравнению с 2019 годом доля новых долгов, которые передали коллекторам, выросла на 4,9% — до 8,4 млн ссуд. Объем рынка агентского взыскания в 2020 году вырос на 6,8%.

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