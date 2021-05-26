Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Совет НАТО потребовал незамедлительно освободить Протасевича и Сапегу
Происшествия
Самолет Ту-134 задел реактивным потоком фонари аэропорта в Екатеринбурге
Общество
В Воронежской области обнаружили массовое захоронение времен ВОВ
Экономика
Более 60% участников системы маркировки оказались ИП
Общество
Госдума приняла в I чтении закон об ужесточении наказания за сбыт оружия
Политика
Песков указал на необходимость разобраться в ситуации с самолетом Ryanair
Экономика
В шести регионах России восстановят права 651 дольщика
Мир
Рейс Минск–Барселона развернули в воздухе
Мир
Бельгия ввела возрастное ограничение для вакцины Johnson & Johnson

В России появился «Гид по малому бизнесу»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

К Дню российского предпринимательства «Тинькофф Бизнес» и «Авито» провели совместное исследование и выпустили «Гид по малому бизнесу в России: как выбрать сферу и начать свое дело». Об этом 26 мая сообщается на сайте «Тинькофф».

На себе показывают: выручка самозанятых в интернете выросла в 11 раз
Причины этого — тренд на цифровизацию, увеличение числа работающих на себя и меры поддержки

Исследователи проанализировали данные 175 тыс. клиентов-предпринимателей и компаний малого бизнеса за первый квартал 2021 года. На основании полученных результатов эксперты назвали топ-15 направлений бизнеса с самым большим оборотом и средним чеком по всей России и в отдельных федеральных округах и подсчитали стоимость начала своего дела в каждой из сфер с нуля.

Среди областей с максимальным средним оборотом на одну компанию за квартал в пятерке лидеров оказались оптовая торговля (735 тыс. рублей), кафе и рестораны (514 тыс. рублей), дополнительное образование (492 тыс. рублей), строительство зданий и сооружений (455 тыс. рублей) и розничная торговля бытовой техникой и компьютерами (452 тыс. рублей).

По данным проекта «Тинькофф Индекс», многие из этих отраслей активно росли в первом квартале 2021 года. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом выросли обороты бизнеса в розничной торговле — на 40%, оптовая торговля продуктами увеличилась на 32%, кафе и рестораны — на 20%.

Почти половина (49%) компаний малого и среднего бизнеса в России использует для разных задач интернет-сервис по размещению объявлений «Авито». Его эксперты, проанализировав более 3 млн предложений услуг, вакансий, объявлений о продаже готового бизнеса и аренде оборудования, выяснили, сколько стоит начать свое дело.

Самый низкий порог входа оказался у бизнеса в сфере услуг, где специалисту достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и разместить объявление о своих услугах. Так начинают свое дело бухгалтеры, юристы, репетиторы и другие специалисты, которым для работы не нужен офис.

В некоторых отраслях предпринимателям проще купить готовый бизнес, чем запускать собственное дело с нуля. Так, в сферах розничной торговли и общепита покупка готовой торговой точки обойдется в среднем в 410 тыс. рублей, что сопоставимо с открытием магазина.

За 2020 год россияне разместили на «Авито» около 229 тыс. объявлений о продаже готового бизнеса, число объявлений от специалистов на «Авито Услугах» выросло на 40%, указала руководитель направления по стратегическим инициативам для бизнеса «Авито» Арина Гиршович.

По словам руководителя «Тинькофф Бизнеса» Федора Бухарова, каждый пятый новый индивидуальный предприниматель в России открывает свое дело вместе с «Тинькофф».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021