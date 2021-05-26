В России появился «Гид по малому бизнесу»

К Дню российского предпринимательства «Тинькофф Бизнес» и «Авито» провели совместное исследование и выпустили «Гид по малому бизнесу в России: как выбрать сферу и начать свое дело». Об этом 26 мая сообщается на сайте «Тинькофф».

Исследователи проанализировали данные 175 тыс. клиентов-предпринимателей и компаний малого бизнеса за первый квартал 2021 года. На основании полученных результатов эксперты назвали топ-15 направлений бизнеса с самым большим оборотом и средним чеком по всей России и в отдельных федеральных округах и подсчитали стоимость начала своего дела в каждой из сфер с нуля.

Среди областей с максимальным средним оборотом на одну компанию за квартал в пятерке лидеров оказались оптовая торговля (735 тыс. рублей), кафе и рестораны (514 тыс. рублей), дополнительное образование (492 тыс. рублей), строительство зданий и сооружений (455 тыс. рублей) и розничная торговля бытовой техникой и компьютерами (452 тыс. рублей).

По данным проекта «Тинькофф Индекс», многие из этих отраслей активно росли в первом квартале 2021 года. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом выросли обороты бизнеса в розничной торговле — на 40%, оптовая торговля продуктами увеличилась на 32%, кафе и рестораны — на 20%.

Почти половина (49%) компаний малого и среднего бизнеса в России использует для разных задач интернет-сервис по размещению объявлений «Авито». Его эксперты, проанализировав более 3 млн предложений услуг, вакансий, объявлений о продаже готового бизнеса и аренде оборудования, выяснили, сколько стоит начать свое дело.

Самый низкий порог входа оказался у бизнеса в сфере услуг, где специалисту достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и разместить объявление о своих услугах. Так начинают свое дело бухгалтеры, юристы, репетиторы и другие специалисты, которым для работы не нужен офис.

В некоторых отраслях предпринимателям проще купить готовый бизнес, чем запускать собственное дело с нуля. Так, в сферах розничной торговли и общепита покупка готовой торговой точки обойдется в среднем в 410 тыс. рублей, что сопоставимо с открытием магазина.

За 2020 год россияне разместили на «Авито» около 229 тыс. объявлений о продаже готового бизнеса, число объявлений от специалистов на «Авито Услугах» выросло на 40%, указала руководитель направления по стратегическим инициативам для бизнеса «Авито» Арина Гиршович.

По словам руководителя «Тинькофф Бизнеса» Федора Бухарова, каждый пятый новый индивидуальный предприниматель в России открывает свое дело вместе с «Тинькофф».