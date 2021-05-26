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Коммунисты России прокомментировали скандал с женой омского депутата КПРФ

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Представители партии «Коммунисты России» прокомментировали скандал, произошедший в Омской области, с супругой местного депутата КПРФ, которую заподозрили в съемках порнороликов с участием школьниц. В сообщении, опубликованном на странице политической организации во «ВКонтакте», ситуация подвергнута резкой критике.

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По мнению коммунистов, произошедшее наглядно демонстрирует то, насколько неразборчивой в кадрах стала КПРФ. Они возмущены, как депутатом был избран человек, привлеченный к уголовной ответственности за хранение наркотиков в крупном объеме.

«При этом преступное и аморальное поведение его супруги говорит об отсутствии семейных ценностей и коммунистической сознательности», — говорится в посте «Коммунистов России». В тексте также говорится о регулярных случаях, когда КПРФ «выдвигает в депутаты людей с судимостями и откровенно сомнительных лиц с мрачным прошлым».

В партии призвали провести обыски в помещении фракции КПРФ в Госдуме.

О скандале, произошедшем в Омской области, стало известно несколько дней назад. Как сообщает «Вести.ру», 23-летнюю супругу местного депутата Покровского сельсовета от КПРФ, мать двоих детей, заподозрили в том, что она снимала порноролики с участием старшеклассниц. Она выступала не только режиссером и оператором, но и актрисой. В апреле видео появились в мессенджерах. Некоторые односельчане утверждают, что женщина зарабатывала на этих съемках, сама она утверждает, что всё происходило по взаимному согласию, а ее телефон взломали.

В настоящее время подозреваемая находится на шестом месяце беременности. Ей инкриминируются действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Женщину поместили под домашний арест

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