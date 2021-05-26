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Путин подписал закон о туристических визах для иностранцев

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранцы могут получить российские полугодовые турвизы при наличии у них брони в гостинице. Соответствующий законопроект был опубликован на официальном портале правовых документов в среду, 26 мая.

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Документ вносит изменения в федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Согласно тексту документа, иностранец может получить обыкновенную полугодовую визу в Россию, если предоставит подтверждение, что его примет организация, сведения о которой содержатся в едином реестре туроператоров России или же при наличии бронирования номера в гостинице, или ином объекте размещения, упомянутом в едином перечне гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.

«Настоящий закон вступает в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования», — говорится в документе.

Также отмечается, что закон был принят Госдумой 18 мая, а Совет Федерации одобрил его на следующий день.

В настоящее время обыкновенная туристическая виза выдается иностранцам на срок до одного месяца либо на основе принципа взаимности на полгода при подтверждении ими приема организацией, сведения о которой содержатся в едином федеральном реестре туроператоров.

21 апреля Путин в ходе оглашения ежегодного послания Федеральному собранию заявил, что выдача электронных виз в Россию иностранцам должна осуществляться дистанционно за четыре дня.

Тогда он добавил, что Россию можно назвать гостеприимной и радушной страной, открытой для «всех друзей». Путин заверил, что при появлении возможности будет возобновлен туризм из-за рубежа.

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