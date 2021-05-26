Дептранс Москвы назвал самое распространенное нарушение ПДД

Превышение скорости — самое частое нарушение правил дорожного движения (ПДД) в Москве. На него приходится 43% всех фиксаций, сделанных за первые четыре месяца текущего года. Об этом 26 мая сообщили в столичном дептрансе.

«Скорость снижает время на реакцию и увеличивает тормозной путь. И если на скорости 30 км/ч до полной остановки вы проедете 19 м, то на 60 км/ч — 50 м», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В департаменте подчеркнули, что аварии на высоких скоростях — наиболее тяжелые, поэтому большинство из них заканчиваются трагедией.

21 мая сообщалось, что в Москве изменится разметка диагональных пешеходных переходов.

Диагональные переходы делают на перекрестках, где это востребовано, во многих случаях по просьбе горожан. Зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно, поэтому такие переходы помогают экономить время: перейти улицу по ним можно наискосок.