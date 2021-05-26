В России каждый восьмой входящий звонок оценили как нежелательный

В России сервис мобильного оператора «Билайн» идентифицирует каждый восьмой входящий звонок как нежелательный. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе компании в среду, 26 мая.

«К сожалению, совершение преступлений с применением методов социальной инженерии последние несколько лет приобрело массовый характер. Мы видим несколько миллиардов входящих звонков каждый месяц, причем каждый восьмой вызов оценивается как нежелательный. В числе таких звонков мошенники, массовые обзвоны, а также различный спам», — сказали в пресс-службе.

В «Билайне» отметили, что совершенствуют свой сервис идентификации нежелательных звонков. Скоро к этому процессу подключат алгоритмы искусственного интеллекта, которые позволят сократить время распознавания потенциального мошенника.

Ранее, 17 мая, «Известия» со ссылкой на результаты исследовании Tinkoff Data сообщили, что девять из десяти россиян сталкивались с телефонными мошенниками, 98% граждан — со звонками самеров. В первые месяцы этого года доля звонков злоумышленников выросла в 2,7 раза, однако доля успешных атак снизилась с 22,5% до 13%.

Отмечалось, что сотовые операторы начинают внедрять антиспам-системы. В Минцифры заявили, что для борьбы с телефонными преступниками при ведомстве создали рабочую группу. В то же время проблема социальной инженерии продолжает нарастать и число вызовов пока не дошло до пика.