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19 российских вузов вошли в международный рейтинг ARWU

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Компания ShanghaiRanking Consultancy опубликовала результаты ежегодного выпуска предметных рейтингов — ARWU — Global Ranking of Academic Subjects, в который вошли 19 российских университетов, из них 13 вузов проекта «5–100». Об этом в среду, 26 мая, «Известиям» сообщили в пресс-службе «5–100».

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Как отмечается, российские вузы представлены в 29 предметных областях из 54 возможных. Наибольшее число вузов вошло в предметные области «математика», «физика» и «металлургия».

В топ-100 рейтинга попали Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова («физика»), Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» («металлургия»), Санкт-Петербургский государственный университет («автоматизация и управление»), Белгородский государственный национальный исследовательский университет («металлургия»), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» («математика») и Национальный исследовательский университет ИТМО («автоматизация и управление»).

По словам старшего директора по стратегическому развитию НИУ ВШЭ Ирины Карелиной, ежегодно количество российских вузов в мировых рейтингов растет благодаря проекту «5–100».

«С 2012 года ВШЭ усиливает развитие новых для себя научно-исследовательских и инженерных направлений. Сформированные в проекте инструменты развития начали давать свои результаты уже в 2017 году. А в 2021-м мы видим наш университет в топ-100 рейтинга по математике, что, безусловно, высокий результат», — подчеркнула она.

27 апреля сообщалось, что МГУ им. Ломоносова занял 91-ю строчку в рейтинге Round University Ranking (RUR), который определяет лучшие университеты мира. Таким образом, вуз вырос на шесть позиций по сравнению с прошлым годом.

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