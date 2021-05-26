16 июня в Женеве Владимир Путин и Джо Байден обсудят договор СНВ-3

Владимир Путин и Джо Байден продолжат диалог о судьбе договора СНВ-3, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ранее в Кремле заявили, что лидеры стран обсудят взаимодействие в борьбе с пандемией. Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве, передает телеканал «Известия». Диалог в Швейцарии станет первой личной встречей президентов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.