Новые правила начнут действовать для российских водителей с 1 июля

В России с 1 июля вступает в силу ГОСТ 33670, который вносит масштабные нововведения в правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.

Как сообщает Autonews, начиная с июля регистрировать автомобили, на которые установлено нештатное оборудование, станет сложнее. Так, установку лебедки или фаркопа, которые не значатся в одобрении типа транспортного средства, водителю придется согласовывать с Госавтоинспекцией, а затем проходить проверку в специализированных лабораториях.

Любой тюнинг, который автопроизводители не оформили как заводской, считается незаконным. Это касается газобаллонного оборудования, модернизации подвески, замены выхлопной системы, нештатная оптика и шины. Также без разрешения запрещается устанавливать ксеноновые лампы взамен галогеновых.

За управление автомобилем, чья конструкция не соответствует требованиям безопасности, водители привлекаются к административной ответственности, а регистрационный учет таких машин, если причина нарушения не устранена в установленный срок, аннулируется.

10 марта сообщалось, что председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о введении в России базового размера платы за проведение техосмотра автомобиля, а также верхнего и нижнего пределов его стоимости.