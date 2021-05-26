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Стали известны детали хищения у «Роскосмоса» более 1 млрд рублей

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Главное управление Следственного комитета (СК) России по Московской области завершило следственные действия по уголовному делу о хищении более чем 1 млрд рублей при поставках для научно-энергетического модуля (НЭМ) Международной космической станции (МКС). Об этом в среду, 26 мая, сообщает «Коммерсант».

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Уточняется, что обвиняемым по делу проходит в том числе экс-гендиректор ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Солнцев. Похищенные средства были отмыты в Гонконге и ОАЭ, там приобретались комплектующие модуля, пишет издание.

Дело было возбуждено 17 октября 2019 года, изначально расследование вели в отношении неустановленных лиц. Подозреваемые были названы лишь летом 2020 года, большинство из них задержали и арестовали.

Согласно материалам СК, в конце 2012 года Федеральное космическое агентство и ОАО «РКК «Энергия» заключили госконтракт на «создание научно-энергетического модуля», сумма сделки составляла 15,15 млрд рублей. При этом Владимир Солнцев, его заместитель Степан Прохоров, советник Михаил Игнаткин и другие обвиняемые обманным путем похитили бюджетные средства в размере более 1,72 млрд рублей.

Чтобы осуществить преступную схему, «Энергия» и ОАО «ЦНИИ «Циклон» в марте 2017 года заключили контракт, и в результате на расчетных счетах предприятия были размещены 1,32 млрд рублей, которые предназначались для оплаты поставки изделий для модуля. По данным следствия, цена контракта была завышена в три раза: рыночная стоимость компонентов не достигала и 490 млн рублей.

Фигуранты дела свою вину не признают, в ближайшее время они ознакомятся с материалами дела.

В сентябре 2020 года следственные органы проводили проверку по факту мошенничества при исполнении закрытого госконтракта между «Роскосмосом» и НПО «Техномаш». Предполагалось, что предприятие изготовит вакуумную камеру, где должны были проводить электронно-лучевую сварку деталей для ракетно-космической техники, однако после выплаты аванса работы не были выполнены.

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