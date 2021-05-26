Диетологи перечислили семь богатых витаминами продуктов начала лета

Диетологи рассказали, какие продукты следует употреблять в начале лета. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает портал УНИАН.

Так, специалисты обратили внимание на пользу ранних груш, которые можно добавлять в различные блюда. Фрукт богат зеаксантином и лютеином, поддерживающими здоровье глаз. Также груши можно употреблять при диабете и заболеваниях печени. Помимо этого, они помогут в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Грибы вешенки также подойдут для широкого круга рецептов, они содержат множество микроэлементов, витаминов и клетчатки.

Употребление имбиря позволит почувствовать себя бодрее, очистит желудок, поможет избавиться от тошноты и успокоит сильную боль при менструации. Кроме того, имбирь обладает жаропонижающим действием.

Выделили эксперты и подвид свеклы под названием мангольд, который ценен съедобными листьями. Их можно добавить в супы, яичницу, салаты и другие блюда. Мангольд способен поддержать уровень витаминов К и Е в организме, также в нем содержится натрий, железо, магний и фоливая кислота. Употреблять его можно при анемии, диабете и почечнокаменной болезни.

Также специалисты обратили внимание на редис, богатый витаминами и калием. Овощ способствует улучшению пищеварения и подавлению сильного чувства голода.

Щавель, по словам диетологов, можно назвать кладезем ценных витаминов и микроэлементов, включая фосфор, магний, йод, фтор, цинк и многие другие. Щавель оказывает позитивное влияние на работу печени, нейтрализует боль и очищает кровь.

Также для употребления полезны ранние сорта красной смородины, которая богата витамином С и Р, минеральными солями и железом. Ягода благотворно влияет на здоровье сосудов и помогает при температуре и воспалениях.

18 мая врач диетолог-эндокринолог Алексей Калинчев предупредил, что в жаркую летнюю погоду лучше не употреблять в пищу жирные продукты и алкоголь. Специалист посоветовал есть больше овощей, несладких фруктов и ягод и отдавать предпочтение вареной и тушеной пище.